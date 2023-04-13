Silivrikapı'da bulunan surlarının yıkılan bölümü böyle görüntülendi | Video 13.04.2023 | 11:03 Fatih Silivrikapı’da bulunan surların bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği yıkım dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Silivrikapı'da bulunan Hisaraltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan surların bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkılmış, ekipler tarafından yapılan enkaz çalışmalarında 62 yaşındaki Mustafa Gündoğar'ın cenazesine ulaşılmıştı.Bir bölümü yıkılan ve 1 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu surlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde surların alt kısmında bulunan duvarların yıkıldığı görülüyor.