Şimel'in ölümüne neden olan kazadan önce, kendisine böyle zarar vermiş | Video 24.03.2024 | 11:18 Çankırı'da kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu 20 yaşındaki arkadaşı Şimel Zerda Mençik'in hayatını kaybetmesine neden olan Muhammed Ali Ordueri hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme sanık Ordueri'nin uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'Olası kastla adam öldürme' suçunu oluşturabileceğini belirterek dosyayı görevsizlik kararıyla Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemede sanık Muhammet Ali Ordueri'nin kaza öncesi aracında çektiği video da dosyaya girdi. Sanık Ordueri'nin kendisine kesici aletle zarar verdiği görüntülerde, aracıyla 250 km hızla duvara çarpacağına dair sözler söylediği duyuluyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çankırı'nın Orta ilçesi Kanlıca Mahallesi'nde 8 Ekim 2023 tarihinde yaşanan kazada Muhammet Ali Ordueri'nin kullandığı otomobil Nevzat Ayaz Caddesi'nde aydınlatma direğine çarpması sonucu otomobilde bulunan arkadaşı 20 yaşındaki Şimel Zerda Mençik olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası araç sürücüsü Ali Ordueri ise yaralandı. Kaza ile ilgili Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muhammet Ali Ordueri işlemlerinin ardından imza atma şeklinde adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma tamamlanmış, araç sürücüsü Muhammed Ali Ordueri hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle Şabanözü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mençik ailesi ve avukatları Doğan Eriş asliye ceza mahkemesine dava açılmasına tepki göstererek, sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini söylemişti. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Ali Ordueri de katıldı.

DURUŞMA SAVCISI, DOSYANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Kazada hayatını kaybeden Şimel Zerda Mençik'in ailesinin avukatı dosyanın görevsizlik verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Bu talep üzerine görüşü sorulan duruşma savcısı görevsizlik talebinin kabul edilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönünde karar verilmesini istedi.

SANIK GÖREVSİZLİK TALEBİNE İTİRAZ ETMEDİ

Duruşmada söz alan sanık Muhammet Ali Ordueri'ne görevsizlik talebine ilişkin, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenindir" dedi. Şikayetçi avukatları da savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi.

MAHKEME DOSYAYI GÖREVSİZLİKLE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERDİ

Mahkeme, sanık Muhammet Ali Ordueri hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan kamu davası açılsa da, dosyadaki deliller doğrultusunda sanığın uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı ve ATK raporları doğrultusunda eylemin 'Olası kastla adam öldürme' suçunu oluşturabileceğini açıkladı. Mahkeme, bu nedenle dosyanın görevsizlik kararı verilerek Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Sanık Muhammet Ali Ordueri hakkında verilen adli kontrol kararının da devamına karar verdi.

SANIĞIN KAZA ÖNCESİ KENDİSİNE ZARAR VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan dosyaya sanık Muhammet Ali Ordueri'nin kazadan önce otomobil içerisinde kendine zarar verdiği anlara ilişkin görüntüler girdi. Görüntülerde Ordueri'nin kendine kesici aletle vücudunun çeşitli bölgelerine zarar verdiği görülüyor. Sanığın kendisinin psikolojisinin bozuk olduğu yönünde iddiaların olduğu, hayatına son vermeye çalıştığını anlattığı anlar görüntülere yansıyor. Ordueri'nin görüntülerde, "Araba 250'ye kadar gidiyor. 205 ile duvara patlayacağım, ben bugün canımı vereceğim abi" dediği duyuluyor. km olduğunu ve son sürat duvara çarpacağına dair sözler söylediği duyuluyor.

İDDİANAMEDEN

Çankırı Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin sevk ve idaresinde olan otomobilin Kanlıca Mahallesi'nde cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı anlatıldı. Kazada, 20 yaşındaki Şimel Zerda Mençik'in olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağına göre kafa kemiklerinin kırılması neticesinde beyin dokusunun zarar görmesiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

KAZA TESPİT TUTANAĞINDA TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETMİŞ

Kaza tespit tutanağında şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre "Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere girerken azaltmamak" ve "Sol şerit ihlali" kurallarını ihlal ettiği aktarıldı. İddianamede şüpheli Ali Ordueri'nin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, olay günü saat 00.30 sıralarında aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, yanında yolcu olarak bulunan Şimel Zerda Mençik'in kazanın şiddetiyle araç içinden savrulduğunu anlatarak suçlamaları kabul ettiğini söylediği ifade edildi. Kazaya ait Görüntü İnceleme tutanağında aracın Orta ilçesine doğru ters istikamette ilerlediği vurgulandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.