Şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video
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Kayseri'de gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Kayseri'de dün akşam meteorolojinin uyarısı sonrasında yağmurlu hava etkili oldu. Yağmurlu hava öncesinde siyah bulutların arasında birbiri ardına çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.