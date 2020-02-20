Sınava hazırlık kitabının içinden uyuşturucu terazisi çıktı!
İstanbul'da bir uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. Zehir tacirinin uyuşturucu maddeleri tartmakta kullandığı hassas terazi, ortası kesilmiş sınava hazırlık kitabının içerisinde bulundu
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