Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı | Video
Sınavlara kopya düzenekleri ile giren 2 şüpheli, Siirt ve Van’da düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı | Video 21.02.2024 | 09:19
00:13
Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane’de görüntülendi | Video 21.02.2024 | 09:05
02:47
Gaziosmanpaşa’da 2 katlı iş yeri alev alev yandı | Video 21.02.2024 | 08:55
03:01
Denizli'de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.02.2024 | 08:55
00:26
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video 21.02.2024 | 08:56
01:30
02:28
Kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu 20.02.2024 | 21:19
03:33
Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun 20.02.2024 | 18:48
00:41
Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar! 20.02.2024 | 15:28
08:25
"Tiny House" trendi yükselişte | Video 20.02.2024 | 14:33
03:47
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video 20.02.2024 | 12:11
00:44
03:21
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 20.02.2024 | 12:10
01:22
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.02.2024 | 12:10
01:03
İstanbul’da "Eşime neden selektör yaptın?" tartışması kamerada | Video 20.02.2024 | 10:29
03:11
01:03
00:41
01:13
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 20.02.2024 | 09:33