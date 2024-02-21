Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı | Video 21.02.2024 | 09:19 Sınavlara kopya düzenekleri ile giren 2 şüpheli, Siirt ve Van’da düzenlenen operasyon ile yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; "6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik olarak, 20 Şubat'ta Siirt ve Van'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli şahsa ait işyeri, araç ve ikamet aramalarında çok sayıda "kopya düzeneği" ele geçirildi.Haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.