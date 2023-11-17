Video Yaşam Sincan’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video
Sincan’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video

Sincan’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video

17.11.2023 | 12:32

Ankara bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre binanın 1'inci katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz tesisatından kaynaklandığı belirtildi. Patlamada 49 yaşındaki bir kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkanın hasar gördüğü belirtildi. Olay yerine kısa sürede doğalgaz arıza ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ifade edildi.
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