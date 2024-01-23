Video Yaşam Sındırgı’da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti | Video
Sındırgı’da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti | Video

Sındırgı’da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti | Video

23.01.2024 | 09:21

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Küçükbükü kırsal mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu.

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Sındırgı İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki Küçükbükü kırsal mahallesinde İsmail Dinç'e ait evde öğlen saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Mahalle sakinleri ön müdahalede bulundu. Rüzgâra rağmen hızlı müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yakında ev bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmaması teselli edici oldu. Damda bulunan hayvanlara zarar gelmezken saman balyaları alev aldı. Sındırgı Belediyesi fen işleri ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ile destek verirken başkan yardımcısı Salih Durak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere ziyarette bulundu.
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