Sındırgı’da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti | Video
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Küçükbükü kırsal mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu.
Yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmaması teselli edici oldu. Damda bulunan hayvanlara zarar gelmezken saman balyaları alev aldı. Sındırgı Belediyesi fen işleri ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ile destek verirken başkan yardımcısı Salih Durak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere ziyarette bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Sındırgı’da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti | Video 23.01.2024 | 09:21
05:30
00:35
05:31
Isparta’da ev yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video 23.01.2024 | 08:29
04:13
Erzincan’da kar yağışı vatandaşları sevindirdi | Video 23.01.2024 | 08:28
01:02
Kafes-32 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 23.01.2024 | 08:43
01:55
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 23.01.2024 | 08:43
03:46
Kadıköy'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Vido 23.01.2024 | 08:28
01:55
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 23.01.2024 | 08:28
01:31
Kırgızistan’da 7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşananlar kameralara yansıdı 22.01.2024 | 22:38
01:56
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada 22.01.2024 | 17:49
00:04
Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı | Video 22.01.2024 | 16:28
02:35
İki grup arasında çivili sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video 22.01.2024 | 16:12
01:35
02:12
Ankara’da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 22.01.2024 | 15:58
02:43
02:14
00:44
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 22.01.2024 | 15:26
01:17
Bitlis’te tır dorsesinde 76 göçmen yakalandı | Video 22.01.2024 | 15:12