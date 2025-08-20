Video Yaşam Sındırgı'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü | Video
20.08.2025 | 13:43

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin çevre yolu ile Kocaköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 45 BA 691 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan V.Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı K.A. nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Feci kaza anı ise yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin dönüş yapan otomobile çarpma anı açıkça görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
