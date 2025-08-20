Sındırgı'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü | Video
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan V.Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı K.A. nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Feci kaza anı ise yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin dönüş yapan otomobile çarpma anı açıkça görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
