Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 08.01.2025 | 13:07 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis manzarası dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sındırgı'da sabah ve akşam saatlerinde etkili olan sisle birlikte oluşan manzara dronla görüntülendi. Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta denizi andıran sis bulutu dron ile görüntülendi.