Video Yaşam Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video
Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video

Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video

08.01.2025 | 13:07

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis manzarası dron ile görüntülendi.

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Sındırgı'da sabah ve akşam saatlerinde etkili olan sisle birlikte oluşan manzara dronla görüntülendi. Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta denizi andıran sis bulutu dron ile görüntülendi.

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