Sindirim sisteminden 2 kilo eroin çıktı | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Eylül tarihinde Arnavutköy İlçesi İstanbul Havalimanı'nda yurtiçi gelen yolcular üzerinde yapılan çalışmalarda, R.Y. ve H.F. isimli şahısların sindirim sisteminden toplam 244 adet kapsül içerisinde daralı ağırlığı 2 bin 14 gram gelen Eroin maddesi ele geçirildi.

Çalışmaların devamında konu ile ilgili olduğu tespit edilen E.B. isimli şahısta yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan R.Y., H.F. ve E.B. isimli şahıslar 4 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.