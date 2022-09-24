Video Yaşam Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler! 2’si de suçüstü yakalandı | Video
Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler! 2’si de suçüstü yakalandı | Video

Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler! 2’si de suçüstü yakalandı | Video

24.09.2022 | 16:17

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İstanbul’da sinek ilacıyla sentetik uyuşturucu Bonzai imal eden iki uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. 15 kilo 334 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Kilitli şeffaf poşetler içerisinde dört farklı türde toplam 15 kilo 334 gram uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu Bonzai imalatında kullanılan bir adet sinek ilacı, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir adet cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 800 lira ile 100 dolar nakit para ele geçirildi. E.Ö. ve S.Ö. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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