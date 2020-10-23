Sinem Umaş cezaevine girdi! 'Drone ile izleniyorum' | Video
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Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş cezaevine girdi. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla Sinem Umaş hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış ve hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı çıkmıştı. Umaş teslim oldu.