Video Yaşam Singapur'da korona virüsü 1 dakikada tespit eden "üflemeli" teste kullanım onayı | Video

Singapur'da korona virüsü 1 dakikada tespit eden "üflemeli" teste kullanım onayı | Video

Singapur'da korona virüsü 1 dakikada tespit eden
25.05.2021 | 18:30

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Singapur'da korona virüsü 1 dakikada tespit eden üflemeli teste kullanım onayı | Video 00:20
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Singapur Ulusal Üniversitesi, Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edilebilecek şekilde geliştirilen üflemeli teste kullanım onayı verildiğini duyurdu.

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