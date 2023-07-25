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Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video

Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video

25.07.2023 | 10:56

Aksaray'da jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, sini ve leğende bonzai, çanta ve dolapta ise çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da 1'i kadın 2 kişinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Şüphelilerin izini süren jandarma ekipleri önce kadın ve erkek şüphelinin kimliklerini belirledi. Bir süre sonra ikamet ettikleri adresi tespit eden ekipler 3 gün boyunca takip yaptı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda C.Y. ve Y.K. isimli 1'i kadın 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ardından evde geniş çaplı arama yapan ekipler sini ve leğende 785 gram sentetik kannabinoid bonzai, dolapta 30 gram amfetamin, 65 gram sıvılaştırılmış uyuşturucu madde, çantada 7 adet psikotrop hap, 2 adet saldırı amaçlı kullanılan kama, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 450 TL, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yapılan araştırma neticesinde; C.Y. isimli şahsın üç farklı suçtan da arandığı tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, C.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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