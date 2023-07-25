Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video
Aksaray'da jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, sini ve leğende bonzai, çanta ve dolapta ise çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında yapılan araştırma neticesinde; C.Y. isimli şahsın üç farklı suçtan da arandığı tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, C.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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