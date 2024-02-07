Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı | Video 07.02.2024 | 05:59 Isparta’da sinir krizi geçiren alkollü şahıs, evinin balkonundan polis ekiplerine tencere, tava ve bıçak fırlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Isparta merkeze bağlı Batıkent Mahallesi 5741 Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk G. (22) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evinin balkonuna çıkarak elinde bulunan kesici aletle intihara teşebbüs eden şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini karşısında gören şahıs, ekiplere balkondan tencere, tava ve bıçak fırlattı. Psikiyatrik ilaçlar kullandığı ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek balkondan indirildi ve Isparta Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.