Video Yaşam Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı | Video
Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı | Video

Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı | Video

07.02.2024 | 05:59

Isparta’da sinir krizi geçiren alkollü şahıs, evinin balkonundan polis ekiplerine tencere, tava ve bıçak fırlattı.

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Olay, Isparta merkeze bağlı Batıkent Mahallesi 5741 Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk G. (22) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evinin balkonuna çıkarak elinde bulunan kesici aletle intihara teşebbüs eden şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini karşısında gören şahıs, ekiplere balkondan tencere, tava ve bıçak fırlattı. Psikiyatrik ilaçlar kullandığı ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek balkondan indirildi ve Isparta Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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