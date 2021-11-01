Video Yaşam Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti | Video
Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti | Video

Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti | Video

01.11.2021 | 09:11

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Adana’da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç oturdukları apartman dairesini ateşe verip balkona çıkarak sigara içti. Bir süre sonra dumanlardan etkilenen genç itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Ö.G. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri, genci kurtarmak için ikna etmeye başladı. Ancak ikna olmayan Ö.G polis ve itfaiye ekiplerine tencere ve tava gibi eşyalar fırlattı. Kısa süre sonra ev tamamen alevlere teslim olunca Ö.G kendisini balkona attı.

Balkona çıkan Ö.G, etrafa bağırarak sigara yaktı. Ardından alevlere aldırış etmeden sigarasını içti. Bir süre sonra dumandan etkilenen Ö.G'yi itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı. Ayakta tedavisi tamamlanan Ö.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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