Sinir krizi geçirerek annesini ve babasını döven şahıs, ‘Dur' ihtarına uymayarak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

01.09.2025 | 10:35

Hatay'da sinir krizi geçirerek annesini ve babasını darp eden şahıs, ‘Dur' ihtarına uymamasının ardından 5 araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Piskolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, 1 şahsı aracıyla rehin aldığı esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yayladağı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki A. G. isimli şahsa 5 yıl önce yapılan muayene sonrasında bipolar bozukluğu teşhisi koyuldu. Yayladağı istikametinden kent merkezi istikametine gittiği esnada ailesiyle sorun yaşayan A.G., kriz geçirerek kullandığı arabayı uçuruma sürdü. Gümüş uçuruma arabayı sürdüğü esnada babası H.G., el freni çekerek arabayı durdu. Arabayı durdurduktan sonra sinirlenen şahıs, babası H.G. ile annesi B.G'yi darp ederek arabadan aşağıya attı. Anne ve babasını darp eden şahıs, araca binip 3 araca çarparak kaçtı. Araçlara çarparak ilerleyen şahıs, Harbiye Mahallesi'nde uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken 2 araca daha çarpıp durdu. Araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada polislerin hava ateş açmasıyla panik yaşayan şahıs, , yol üzerinde bulunan S.G. isimli vatandaşın aracına binerek sürücüyü rehin aldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda; kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın, yapılan üst aramasında herhangi bir suç aleti bulunamadı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, darp edilen anne ve babaya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan anne B.G. ve baba H.G'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan psikolojik rahatsızlığı bulunan şahsın kardeşi Hatice Gümüş, yaşananları anlattı.

"DÖNÜŞ SIRASINDA ABİM KRİZ GEÇİREREK ARABAYI UÇURUMA DOĞRU SÜRÜKLEDİĞİ ESNADA BABAM EL FRENİ ÇEKEREK ARABAYI DURDURDU"
Abisinin Yayladağı'na götürdüğü sırada krize girerek anne ve babasına saldırdığını ifade eden Hatice Gümüş, "Biz ailecek köydeydik. Abimi Yayladağı'na bırakmak için yola çıktık. Dönüş sırasında abim kriz geçirerek arabayı uçuruma doğru sürüklediği esnada babam el freni çekerek arabayı durdu. Araba durduğu sırada abim, babama saldırdı. Bunun üzerine babamda karşılık verdi. Annemde aşağıya inerken abim inip hem annemi hem de babamı darp edip arabaya bindi. Arabaya binip gittiği sırada birkaç araca çarptı. Harbiye yoluna giderken polis noktasında dur ihtarına uymayıp kaçıyor. Oradan kaçınca oradaki araçlara çarpıyor. Oradaki insanlara maddi ve manevi zarar verdi. Abim 26 yaşında bipolar bozukluk hastası teşhisi konuldu. Tedavi süreci iyi giderken ilaçlarını kullanmıyordu. Annem kalça kırığı ameliyatına girdi. Annemin durumu iyi, yürüme denemeleri yapacak. Babamın kafatasından problem olduğunu düşündük ve MR çekildi. Babamın da sağlık durumu iyi gidiyor. Abim 5 yıldır psikolojik sorunu var. Tedavi sürecinde hastaneye gidip geliyorduk. Abim bir iyileşiyordu bir kötüleşiyordu. Her türlü yanında olmaya çalıştık ama hiçbir şekilde karşılık vermedi. Kendisini düzeltmesi için her türlü desteği verdik ama bize hep ters cevap veriyordu" ifadelerini kullandı.

