Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video

Bakırköy'de sinirli bir sürücü otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı ile defalarca çarptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Olaya tanık olan bir mahalle sakini, "Ali ağabey otoparka girmek istiyor. Giremeyince de buradaki arabaya vuruyor. Normalde çok sakin bir ağabeydir" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evinin bulunduğu sokağa gelen bir sürücü aracını otoparka park etmek istedi. Ancak sürücü otoparkın önünde başka bir otomobilin park halinde olduğunu ve girişi kapattığını gördü. Otoparka giremediği için sinirlenen sürücü lüks aracıyla girişi kapatan otomobile defalarca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan lüks araç duvara çarparak durdu. Sinirli sürücünün lüks aracıyla otomobile defalarca vurduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

"OTOPARKA GİRMEK İSTİYOR, GİREMEYİNCE DE BURADAKİ ARABAYA VURUYOR"

Olaya tanık olan mahalle sakini Ümit Utku Gilik, "Korna sesi geliyordu. O esnada çıktığımda otopark kapalı olduğundan Ali ağabeyimiz devamlı kornaya basıyor. Ali ağabey bizim komşumuz olur. Ali ağabey otoparka girmek istiyor. Giremeyince de buradaki arabaya vuruyor. Allah esirgedi kendisini duvara çarptı, aşağıya da uçabilirdi. Park eden kişi büfede yemek yemeye geliyor. Ali ağabeyimde evine çıkmak istiyor. Normalde çok sakin bir ağabeydir. Çok sevdiğim bir ağabeyimizdir. Böyle bir şey nasıl oldu bilemiyoruz. Allah esirgedi Ali ağabeyimizi" dedi.