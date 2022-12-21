Video Yaşam Sinop açıklarında yabancı kuru yük gemisinde yangın | Video
Sinop açıklarında yabancı kuru yük gemisinde yangın | Video

Sinop açıklarında yabancı kuru yük gemisinde yangın | Video

21.12.2022 | 08:48

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Sinop’un 7 mil açıklarında yabancı uyruklu kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 16 mürettebat kurtarıldı. Yangın sırasında denize atlayan ve kaybolan geminin kaptanını arama çalışmaları sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında hava koşulları nedeniyle demir atmak için yanaştığı Sinop'un 7 mil açıklarında Bata Alfa isimli Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın sırasında telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına Sahil Güvenlik ekipleriyle iskelede bekleyen bir balıkçı gemisi yanıt verdi. Yanan gemide bulunan toplam 17 mürettebattan 16'sı yaralı olarak gemilerle iskeleye taşınırken, geminin kaptanının ise suya atladığı ve kaybolduğu öğrenildi. İskelede hazırda bekleyen çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince 3'ü ağır 16 yaralı hastaneye sevk edildi. Mürettebattan 13'ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna, birinin ise Arnavutluk kökenli olduğu tespit edildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Akşam 20.30 sıralarında Panama bandıralı Bata Alfa isimli gemide büyük bir yangın çıkıyor, ihbar alır almaz Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine müdahale ediyor. 16 kişi sağ olarak kurtarıyoruz, hastanemize sevki sağlandı. 10'u yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6'sını Samsun'a sevk ettik. 1 kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz, onun da denizde arama faaliyetlerine devam ediyoruz. 16 vatandaşın 13'ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna biri ise Arnavutluk kökenli vatandaşımız" diye konuştu.

Yangın sırasında yardım anonsunu duyan balıkçı gemisinden Ömer Canik, "Yangın nedeniyle gemiye yardıma gittik. Büyük bir yangındı, personellerin birinin dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı, arkadaşımız karşıdaki gemiye atladı, ayağı kopan arkadaşa yardımcı oldu vinçle beraber oradan aldık. Kaptan da denize atlamış kaybolmuş" dedi.

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