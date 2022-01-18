Video Yaşam Sinop-Ayancık karayolunda heyelan | Video
Sinop-Ayancık karayolunda heyelan | Video

Sinop-Ayancık karayolunda heyelan | Video

18.01.2022 | 09:30

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Sinop'ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur, toprak kaymasına neden oldu. Sinop-Ayancık karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kısmi olarak ulaşıma kapandı.

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Sinop'ta, geçtiğimiz hafta başlayan ve zaman zaman etkisini sürdüren sağanak yağmur ve yer yer kar nedeniyle Ayancık ilçesine bağlı Aliköy mevkiinde heyelan meydana geldi. 23.00 sıralarında ilçenin Sinop merkez ile bağlantısını sağlayan karayolu, oluşan heyelanın ardından kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, heyelanın meydana geldiği bölgede yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yola dökülen toprak ve kaya parçalarını ortadan kaldırdı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde temizliğin ardından yol trafiğe açıldı.

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