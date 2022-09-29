Sinop Erfelek Şelaleleri'nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Sinop’un Erfelek Şelaleleri’nde üzerlerine ağaç devrilen gruptan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Denizli'nin Saray ilçesinden bölgeye tatile gelen grubun üzerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedenleri Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.