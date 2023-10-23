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Sinop hamsisi 40 liraya düştü

Sinop hamsisi 40 liraya düştü

23.10.2023 | 18:19

Sinop hamsisi balık sezonunun başladığı günden bu yana yarı yarıya ucuzladı. 80 liradan sezona merhaba diyen hamsi, 40 liradan alıcı buluyor.

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