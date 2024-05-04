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Video Yaşam Sinop merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı | Video
Sinop merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı | Video

Sinop merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı | Video

04.05.2024 | 14:20

Sinop merkezli 7 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sinop İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Sinop'a uyuşturucu madde getirerek satışını yapan, kullanan şahıslara yönelik Sinop merkezli 7 ilde ( Sinop, Çorum, Tokat, Edirne, Tekirdağ, Manisa, Elâzığ ) 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleşen operasyonlar sonucu uyuşturucu satışı yapan 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Sinop genelinde uyuşturucu madde kullanan 36 şahsa da kullanmaktan toplam 55 şahsa uyuşturucu satmak ve kullanmaktan gerekli yasal işlem başlatıldı.

Sinop Narkoçelik operasyonu kapsamında yapılan arama ve yakalamalarda bin 421 gram Bonzai, 987 gram kubar esrar, 271 adet sentetik ecza hap, 2 adet ekstazi hap, 10 gram Metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 15 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 10 adet kullanma aparatı, 5 adet tabanca ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.
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