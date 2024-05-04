Sinop merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı | Video
Sinop merkezli 7 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 şahıs gözaltına alındı.
Sinop Narkoçelik operasyonu kapsamında yapılan arama ve yakalamalarda bin 421 gram Bonzai, 987 gram kubar esrar, 271 adet sentetik ecza hap, 2 adet ekstazi hap, 10 gram Metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 15 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 10 adet kullanma aparatı, 5 adet tabanca ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.
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