Video Yaşam Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video
Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video

Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video

10.11.2021 | 17:26

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, soğuk hava kendisini hissettirmeye başlarken Sinop'a da mevsimin ilk karı yağdı.

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