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OTOMATİK OYNAT
01:29
Çin’i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 10.11.2021 | 17:37
01:19
Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 10.11.2021 | 17:26
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Malatya’daki silahlı kavgada 2 tutuklama 10.11.2021 | 16:53
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Kayseri'de 'yan baktın' cinayeti: 1 ölü 10.11.2021 | 16:35
00:49
Yerdeki içi para dolu çantayı yanındaki çocuğa aldırıp, uzaklaştı | Video 10.11.2021 | 16:25
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Balıkesir'de krom madeninde göçük! | Video 10.11.2021 | 16:23
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Bartın'da 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu | Video 10.11.2021 | 15:21
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Son dakika! Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 10.11.2021 | 15:10
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Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi 10.11.2021 | 14:48
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Motosikletli gencin feci ölümü kamerada | Video 10.11.2021 | 14:32
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Niğde’de kar yağışı etkili oldu, araçlar zor anlar yaşadı | Video 10.11.2021 | 13:26
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, soğuk hava kendisini hissettirmeye başlarken Sinop'a da mevsimin ilk karı yağdı.