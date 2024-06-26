Sinop’ta değeri yaklaşık 3 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 26.06.2024 | 15:57 Sinop’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL değerinde 3 kilo 268 gram mariuhana, 98.73 gram kokain maddesi, 1 adet Kalaşnikof, 2 adet şarjör ve 49 adet fişek ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.