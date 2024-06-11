Sinop'ta kahreden kaza: 2'si doktor 4 kişi öldü! | Video

Sinop'ta feci bir kaza yaşandı. Otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu açıklandı.