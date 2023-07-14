Video Yaşam Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video
Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video

Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video

14.07.2023 | 13:17

Sinop’un Dikmen ilçesinde yaşayan Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, evlerinde ölü olarak bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay gece 02.30 saatlerinde Sinop'un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, bilinmeyen bir şahıs tarafından katledilerek öldürüldü. Sonrasında ise çiftin evinin yakıldığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri 04.00 saatlerinde giderek yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 00:29
Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 14.07.2023 | 13:17
Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video 03:41
Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video 14.07.2023 | 12:45
Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:12
Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.07.2023 | 12:45
Sinop’ta akıl almaz olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 00:29
Sinop’ta akıl almaz olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 14.07.2023 | 12:23
Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:11
Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı | Video 14.07.2023 | 12:21
Erzurum’da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede | Video 01:44
Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede | Video 14.07.2023 | 12:18
Gazino önündeki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:12
Gazino önündeki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.07.2023 | 12:14
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi | Video 02:24
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 11:59
Son Dakika: Muğla’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video 00:30
Son Dakika: Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video 14.07.2023 | 11:55
Fatih’te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 00:28
Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.07.2023 | 11:47
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı 00:43
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı 14.07.2023 | 10:55
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 01:24
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 14.07.2023 | 10:16
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video 00:35
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 10:11
Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video 01:30
Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video 14.07.2023 | 10:11
Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: Günlerce sürecek | Video 02:34
Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: "Günlerce sürecek" | Video 14.07.2023 | 10:14
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video 03:46
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video 14.07.2023 | 09:30
Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 04:28
Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 14.07.2023 | 09:14
15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz: “Bugün olsun yine tereddüt etmeden canımı ortaya koyarım” | Video 08:45
15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz: “Bugün olsun yine tereddüt etmeden canımı ortaya koyarım” | Video 14.07.2023 | 09:03
Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video 02:16
Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video 14.07.2023 | 09:30
Kleon sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu | Video 04:33
"Kleon" sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu | Video 14.07.2023 | 08:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA