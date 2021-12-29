Video Yaşam Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı | Video
Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı | Video

Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı | Video

29.12.2021 | 08:32

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Sinop’ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Sinop Hükümet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Gece saat 00:05 sıralarında motosiklet sürücüsü Ömer Ay, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ömer Ay, kafasından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ay, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hasar gören araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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