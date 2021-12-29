Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sinop’ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sinop Hükümet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Gece saat 00:05 sıralarında motosiklet sürücüsü Ömer Ay, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ömer Ay, kafasından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ay, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hasar gören araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.