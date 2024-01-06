Sinop'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı | Video
Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Sinop kent merkezi limandaki kayıkların üzerinde görüntülendi.
Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.
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