Video Yaşam Sinop’ta sağanak yağış taşkınlıklara neden oldu | Video
Sinop’ta sağanak yağış taşkınlıklara neden oldu | Video

Sinop’ta sağanak yağış taşkınlıklara neden oldu | Video

05.06.2023 | 08:59

Sinop'ta iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı evler su altında kaldı.

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Sinop'ta gök gürültülü yağış kent merkezi, ilçeler ve köylerde su baskınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde ise heyelan meydana geldi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Belediyesi ekipleri su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

Sinop'un Abalı köyünde yaşayan ve ahırını su basan Ümit Keskin, büyükbaş hayvanlarını boğulmaktan kurtardığını belirterek, "Akşam sağanak halinde yağmur yağdı. Yukarıdan gelen sular olduğu gibi benim ahırıma girdi. Hayvanlar zor durumdaydı. Onları kurtardım. Kalkıp gelmesem hayvanlar telef olacaktı. Devletimiz burada yol yaptı ama müteahhittiler yarım bıraktı işi. Suyun akması için yolun kenarlarına kanal yapmaları lazımdı. Mağdur olduk" dedi.

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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