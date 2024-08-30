Video Yaşam Sinop'ta sağanak yağışı etkili oldu, yollar dereye döndü | Video
Sinop'ta sağanak yağışı etkili oldu, yollar dereye döndü | Video

Sinop'ta sağanak yağışı etkili oldu, yollar dereye döndü | Video

30.08.2024 | 09:41

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede ekipler tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Kırsal kesimlerde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.
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