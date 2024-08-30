Sinop'ta sağanak yağışı etkili oldu, yollar dereye döndü | Video 30.08.2024 | 09:41 Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede ekipler tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Kırsal kesimlerde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.