Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 04.01.2025 | 10:58 Sinop'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 397,59 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 397,59 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.