Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video
Sinop'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 397,59 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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