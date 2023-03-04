Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boyabat ilçesinde yapılan operasyonda bir araç içerisinde 36 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.