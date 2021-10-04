Sinop’taki sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı! Köprünün yıkılma anı ve yaşanan panik anları kamerada
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11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan, aynı zamanda iki ilin bağlantısını sağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılış anı, Çatalzeytin’de çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşın köprünün yakınlarında bulunan vatandaşları "Köprü yıkılıyor, uzaklaşın" diyerek uyardığı da kameraya yansırken, köprünün bir bölümü saniyeler içinde azgın sel sularına kapılıyor.
11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sinop'un Türkeli ilçesi ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan, aynı zamanda iki ilin bağlantısını sağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılış anı, Çatalzeytin'de çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşın köprünün yakınlarında bulunan vatandaşları "Köprü yıkılıyor, uzaklaşın" diyerek uyardığı da kameraya yansırken, köprünün bir bölümü saniyeler içinde azgın sel sularına kapılıyor.