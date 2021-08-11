Sinop'taki selde mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı | Video
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Sinop'ta aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı