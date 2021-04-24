Video Yaşam Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video

Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video

Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video
24.04.2021 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video 05:11
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video 24.04.2021 | 16:04
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video 00:40
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video 24.04.2021 | 16:06
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video 03:56
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video 24.04.2021 | 15:20
Kadına tokat attı diye uyardı, çatalla yüzünden yaralanıp hastanelik oldu | Video 05:29
Kadına tokat attı diye uyardı, çatalla yüzünden yaralanıp hastanelik oldu | Video 24.04.2021 | 15:19
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle duyurdu... 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!' 02:03
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle duyurdu... 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!' 24.04.2021 | 15:36
Ayın battığı anlar görsel şölen oluşturdu | Video 00:55
Ayın battığı anlar görsel şölen oluşturdu | Video 24.04.2021 | 14:35
Antalya'da can pazarı. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılar böyle yardım bekledi | Video 01:59
Antalya'da can pazarı. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılar böyle yardım bekledi | Video 24.04.2021 | 14:35
'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video 00:46
'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video 24.04.2021 | 14:35
İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı 05:37
İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı 24.04.2021 | 14:26
Müge Anlı'dan sahte gelin şebekesi mağdurlarına tepki Ava giderken... 22:32
Müge Anlı'dan sahte gelin şebekesi mağdurlarına tepki "Ava giderken..." 24.04.2021 | 13:05
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü! 06:20
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü! 24.04.2021 | 12:57
Göçmenleri arayan polisler kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu | Video 02:49
Göçmenleri arayan polisler kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu | Video 24.04.2021 | 12:49
Müteahhitle ev sahibi arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 01:58
Müteahhitle ev sahibi arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 24.04.2021 | 12:49
İstanbul Balat’ta silahlı çatışma anları kamerada | Video 05:49
İstanbul Balat’ta silahlı çatışma anları kamerada | Video 24.04.2021 | 12:32
Kocaeli'da saat kulseine yuva yapan arıları itfaiye kovana aldı 04:47
Kocaeli'da saat kulseine yuva yapan arıları itfaiye kovana aldı 24.04.2021 | 10:53
Antalya'daki kadına şiddet dehşeti kamerada! Sevgilisini dövdü, komşunun yüzünü çatalla parçaladı 05:01
Antalya'daki kadına şiddet dehşeti kamerada! Sevgilisini dövdü, komşunun yüzünü çatalla parçaladı 24.04.2021 | 12:07
Beyoğlu’nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada | Video 04:23
Beyoğlu’nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada | Video 24.04.2021 | 11:49
Yanan aracını pet şişelerdeki suyla söndürmeye çalıştı | Video 01:55
Yanan aracını pet şişelerdeki suyla söndürmeye çalıştı | Video 24.04.2021 | 11:49
Alışveriş merkezinde yankesicilik şoku: Kadın hırsızlar 16 bin lirayı böyle çaldı | Video 01:48
Alışveriş merkezinde yankesicilik şoku: Kadın hırsızlar 16 bin lirayı böyle çaldı | Video 24.04.2021 | 10:58
Esenyurt'ta olay! 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışan kişiyi, polis havaya ateş açarak kurtardı | Video 01:11
Esenyurt'ta olay! 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışan kişiyi, polis havaya ateş açarak kurtardı | Video 24.04.2021 | 10:58

Tarihi kale surlarının önünü açacak Sinop Meydan Projesi eski dispanser binasının yıkımı ile başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

3 hafta önce binanın kapı, pencereleri ve çatısında söküm işlemleri tamamlanmış yıkıma hazır hale getirilmişti. Bugünde gerçekleştirilen yıkım ile şehrin 30 yıllık hayali olan Sinop Meydan Projesi'nde ilk somut adım atıldı. Binanın yıkımının ardından müteahhit firmaya yer teslimi yapılacağı ve alanda başlayacak çalışma ile projenin ilerleyen safhalarında yerinden olacak esnaflar için çarşı inşa edileceği öğrenildi. Yıkılan dispanserin bulunduğu alanda şehrin siluetine uygun biçimde turizme yönelik tek katlı standart dükkanlar yapılacağı belirtildi. Projenin devamı için ise sonbahar işaret edildi. Sinop'un turizm sezonunun olumsuz etkilenmemesi için surların önünde olacak yıkımlar bir süre bekletilecek. Ardından o binalarda yıkılarak tarihi ve doğal güzellikler ortaya çıkartılacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Meydan Projesi'nin bugün burada ilk somut ve fiili adımını atıyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı olarak bilinen ve son dönemde de Adliye Ek Hizmet Binası olarak görev yapan binanın yıkımını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop'un 30 yıllık bir rüyası Meydan Projesi'nin bugün ilk kazma vuruşunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız bir ekip olarak hep birlikte el ele Sinop'un bütün rüyalarını ve hayallerini gerçekleştirmek. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise "Sinop biliyorsunuz vizyonunu eğitim, kültür ve turizmden yana koymuş bir kent. Biz de bu vizyonla örtüşen her projenin yanında olacağımızı defalarca ifade etmiştik. Sinop için bir çivi çakana Sinop için bir taş üzerine taş koyan herkese teşekkür ederiz. Çok önemli buluyoruz. Çok gecikmiş ama mutlaka bundan sonrasında çok süratli bir şekilde proje hayata geçecek" sözlerini kullandı.

Açıklamaların ardından Sinop İl Özel İdaresi'ne alınan 4 yeni araç valilik önünde yapılan kurdele kesimi ile hizmete alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA