Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada | Video

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Kocaeli’de motosikletli kurye ile otomobil arasında sinyal verme üzerine başlayan kavgada yumruklar havada uçuştu. Onlarca kişinin karıştığı kavga anları, saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere; kavganın kurye ile otomobildekiler arasında başladığı, sonradan büyüdüğü, polis ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.