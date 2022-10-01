Video Yaşam Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada | Video
Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada | Video

Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada | Video

01.10.2022 | 13:14

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Kocaeli’de motosikletli kurye ile otomobil arasında sinyal verme üzerine başlayan kavgada yumruklar havada uçuştu. Onlarca kişinin karıştığı kavga anları, saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olay, 29 Eylül günü Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında sinyal verme tartışması yaşandı. Büyüyen tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu. Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.

Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere; kavganın kurye ile otomobildekiler arasında başladığı, sonradan büyüdüğü, polis ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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