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Sipariş cinayetine savunma:

Sipariş cinayetine savunma: "Çok sarhoştum hatırlamıyorum" | Video

28.10.2021 | 09:40

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OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt'ta bir sitede tekel bayisi işleten ve amatör olarak şarkıcılık yapan Ferdi Özekinci'yi silahla vurarak öldüren site sakini Hüseyin Yaşatan, polisteki ifadesinde, "Çok sarhoştum olanları hatırlamıyorum" iddiasında bulundu. Yaşatan'ın verdiği içki siparişinin geç geldiğini öne sürmesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından olayın gerçekleştiği belirlenirken, olay anıyla ilgili kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

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Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olay üzerine gelen ihbarla giden polis ekipleri, Ferdi Özekinci'yi (28) kanlar içerisinde yaralı olarak bulurken, açılan ateşte olay yerinde bulunan R.K. ve eşi D.K'nın da yaralandığı belirlendi. 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, göğsünden vurulduğu belirlenen Ferdi Özekinci hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren site sakini Hüseyin Yaşatan'ı (26) gözaltına aldı. Hüseyin Yaşatan, polis merkezindeki ifadesinde, "Olay sırasında çok alkollüydüm, hiçbir şey hatırlamıyorum." dediği öne sürüldü.

SİPARİŞ GEÇ GELDİ KAVGASI

Konuyla ilgili polisin yaptığı çalışmada sitede ikamet eden Hüseyin Yaşatan, olayın yaşandığı gün tekel bayisinden içki sipariş etti. Tekel çalışanı siparişi götürdüğünde, siparişin geç geldiğini söyleyerek içkinin parasını vermedi, kapıdan kovdu. Parayı alamayan çalışan durumu bayi sahibi Ferdi Özekinci'ye gidip anlattı. Özekinci hemen Yaşatan'ı telefonla arayarak yaptıklarına tepki gösterdi. İkili arasında hakaret içerikli tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından Yaşatan evden aldığı tabanca ile aşağı indi ve tekel bayisindeki Ferdi Özekinci'ye ateş açtı. Özekinci'nin vurulduğunu gören yakınları ve arkadaşları da Yaşatan'ı darp etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, olayın yaşandığı dakikaların güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde, Hüseyin Yaşatan'ın asansörden inerken silahını çıkardığı, tekel bayisine yöneldiği, Ferdi Özekinci'yi vurduktan sonra yakınları ve arkadaşları tarafından darp edildiği anlar yer aldı.

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