Sipariş üzerine araba farı çalıyorlardı! 13 saniyede iki far söktüler | Video

İstanbul’un Anadolu yakasında “far hırsızları” olarak bilinen 4 şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin son iki ay içerisinde 11 aracın farlarını sökerek çaldığı ve yaklaşık 200 bin lira değerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Anadolu yakasında "far hırsızları" olarak bilinen 4 şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin son iki ay içerisinde 11 aracın farlarını sökerek çaldığı ve yaklaşık 200 bin lira değerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Çete üyesi M. B.'nin oto tamirci dükkanı olduğu ve kendisine gelen siparişler doğrultusunda far çaldıkları belirtildi. Şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin ortaya çıkan görüntülerinde iki farı sadece 13 saniye içerisinde çaldıkları görülüyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.



İstanbul'un Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde arabaların farlarını sökerek hırsızlık yapan bir çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Emin B.(19), Mahmut A.(21), Hamza Y.(20) ve M. B.(35), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.