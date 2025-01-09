Video Yaşam Şirin Elmas’ın annesi: “Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm” | Video
Şirin Elmas’ın annesi: “Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm” | Video

Şirin Elmas’ın annesi: “Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm” | Video

09.01.2025 | 14:21

İstanbul Feriköy Mezarlığı’nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren kağıt toplayıcısının ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmesinin ardından acılı aile, açıklama yaptı. Gözü yaşlı anne Yeter Hanilçi, "Kızım, bugün seni öldüren adamla yüz yüze geldim. Yüzüne bakamadım, gözlerimi kaçırdım. Benim yüreğim yanıyor, ben yaşamıyorum kızımla beraber öldüm" dedi.

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İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi ağzına eşarp tıkadıktan sonra cinsel istismarda bulunan, sonra da ağzına tıkadığı eşarbı çıkartarak boynuna dolamak suretiyle boğarak öldüren sanığın hakim karşısına çıktığı duruşmada karar çıkmış, sanık Mustafa Örün'ü, 'çocuğa ve kadına karşı bir suç delillerini gizlemek veya yok etmek amacıyla kasten öldürme', 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

"YAVRUMDAN UZAĞIM, ONUN HAYALİYLE KALKIP NE ZAMANA KADAR YAŞAYACAĞIMI, NE ZAMANA KADAR DÜZELECEĞİMİZİ BİLEMİYORUZ"
Duruşma sonrası acılı aile, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu. Şirin'in babası İbrahim Hanilçi, "Yüce adalet, su serpti. Yalnız benim kızımı katletmedi o cani. Bizi kızımla birlikte gömdü. Yüce adalete sonsuz teşekkürlerimi İstanbul emniyetine olsun, büro amirlerine, çocuk büro amirlerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Benim kızımın katilini yakaladılar. Adalet onun hakkından geldi. Kızımın katilini gördüğümde o güne geri döndüm. Şuan 65. gündür ben kızımdan, yavrumdan uzağım. Onun hayaliyle kalkıp ne zamana kadar yaşayacağımı, ne zamana kadar düzeleceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu. Acılı baba açıklamaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.

"BEN YAŞAMIYORUM KIZIMLA BERABER ÖLDÜM"
Babanın ardından konuşan acılı anne Yeter Hanilçi ise gözyaşlarını tutamadı. Anne Hanilçi, "Kızım, bugün seni öldüren adamla yüz yüze geldim. Yüzüne bakamadım, gözlerimi kaçırdım. Ama döndüm baktım. Beni de öldürdü, hayallerimizin katilidir o adam, çocukların katilidir o adam. Benim yüreğim yanıyor, ben yaşamıyorum kızımla beraber öldüm. Onun böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu" ifadelerini kullandı.

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