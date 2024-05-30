Sirkeci Garı’nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu | Video 30.05.2024 | 12:37 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Sirkeci Tren Garı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. ‘Dünden Bugüne’ temalı defile, halk oyunları ve sema gösterilerinin yapıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sirkeci Tren Garı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. 'Dünden Bugüne' temalı defile, halk oyunları ve sema gösterilerinin yapıldığı programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Dünden Bugüne" temalı defile yapıldı. Ardından Beşiktaş ve Esenler Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri halk oyunları ile sema gösterisinde bulundu. Ayrıca kursiyerlerin ilçe halk eğitim merkezlerinde yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, el emeği ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti. Düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, el emeği göz nuru ürünler sevenleriyle buluştu. Sirkeci Garı'ndaki etkinlikler 31 Mayıs Cuma günü sona erecek.