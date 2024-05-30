Sirkeci Garı’nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu | Video
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Sirkeci Tren Garı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. ‘Dünden Bugüne’ temalı defile, halk oyunları ve sema gösterilerinin yapıldığı program renkli görüntülere sahne oldu.
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