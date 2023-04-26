Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 14:00 Şırnak’ın İdil ilçesinde kamyonet ile ham petrol yüklü Tır’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak'ın İdil İlçesi Sareköy Mevkiinde TPAO ait Ham Petrol Yüklü Tır, Dedaş Mardin İl Müdürlüğüne ait Kamyonet ile çarpıştı.Kazada Kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın hayatını kaybederken,iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Kaza İdil Midyat Karayolunun 8 Km.bulunan Sare Köyü Mevkiinde meydana geldi.İdil istikametinden Midyat istikametine doğru gitmekte olan TPAO'ya ait Rıdvan Ege yönetimindeki Ham Petrol Yüklü Tır, Sare Köyü Mevkiinde DEDAŞ Mardin il müdürlüğünde görevli Ahmet Bozkurt yönetiminde kamyonet ile çarpıştı.Yaşanan kazada ham petrol yüklü tır alevler içerisinde kalırken kamyonet şarampole uçtu.

Kazada kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın olay yerinde hayatını kaybederken,Kamyonet sürücüsü Ahmet Bozkurt, Lokman Baksan, İnan Doğan, Ramazan Adıbelli ve Tır Sürücüsü Rıdvan Ege yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine İtfaiye,sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan dört kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma'nın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri ham petrol yüklü tır'ı söndürmek için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.