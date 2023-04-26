Video Yaşam Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video
Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video

Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video

26.04.2023 | 14:00

Şırnak’ın İdil ilçesinde kamyonet ile ham petrol yüklü Tır’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak'ın İdil İlçesi Sareköy Mevkiinde TPAO ait Ham Petrol Yüklü Tır, Dedaş Mardin İl Müdürlüğüne ait Kamyonet ile çarpıştı.Kazada Kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın hayatını kaybederken,iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Kaza İdil Midyat Karayolunun 8 Km.bulunan Sare Köyü Mevkiinde meydana geldi.İdil istikametinden Midyat istikametine doğru gitmekte olan TPAO'ya ait Rıdvan Ege yönetimindeki Ham Petrol Yüklü Tır, Sare Köyü Mevkiinde DEDAŞ Mardin il müdürlüğünde görevli Ahmet Bozkurt yönetiminde kamyonet ile çarpıştı.Yaşanan kazada ham petrol yüklü tır alevler içerisinde kalırken kamyonet şarampole uçtu.

Kazada kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın olay yerinde hayatını kaybederken,Kamyonet sürücüsü Ahmet Bozkurt, Lokman Baksan, İnan Doğan, Ramazan Adıbelli ve Tır Sürücüsü Rıdvan Ege yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine İtfaiye,sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan dört kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma'nın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri ham petrol yüklü tır'ı söndürmek için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şırnak’ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:14
Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 14:00
Gelibolu’da araç takla attı: 2 yaralı | Video 01:21
Gelibolu’da araç takla attı: 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 13:30
Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı | Video 02:38
Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı | Video 26.04.2023 | 13:26
Sultangazi’de döner bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 02:29
Sultangazi'de döner bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 26.04.2023 | 12:22
İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video 03:36
İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video 26.04.2023 | 13:00
Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi | Video 01:14
Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi | Video 26.04.2023 | 13:00
Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1’i ağır, 4 yaralı | Video 02:10
Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 12:28
Müge Anlı’da inanılmaz dakikalar: 1 yıldır kayıp olan kocasını karşısında gördü, canlı yayında sinir krizi geçirdi | Video 08:18
Müge Anlı’da inanılmaz dakikalar: 1 yıldır kayıp olan kocasını karşısında gördü, canlı yayında sinir krizi geçirdi | Video 26.04.2023 | 12:28
Gaziantep’te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video 01:13
Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video 26.04.2023 | 12:28
Mardin 2023 yılında 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor | Video 03:33
Mardin 2023 yılında 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor | Video 26.04.2023 | 12:22
Küp çökeleğini 5 yıl toprakta sakladı, çökeleğinin lezzeti bozulmadı | Video 04:58
Küp çökeleğini 5 yıl toprakta sakladı, çökeleğinin lezzeti bozulmadı | Video 26.04.2023 | 12:21
Ecel terminalde kraker yerken böyle yakaladı | Video 00:55
Ecel terminalde kraker yerken böyle yakaladı | Video 26.04.2023 | 12:21
Gaziosmanpaşa’da 14 yaşında çocuk boş arazide ölü olarak bulundu | Video 02:02
Gaziosmanpaşa’da 14 yaşında çocuk boş arazide ölü olarak bulundu | Video 26.04.2023 | 12:21
Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video 00:51
Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video 26.04.2023 | 12:21
Sultangazi’de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 01:55
Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 26.04.2023 | 11:08
SON DAKİKA: İstanbul’da terör operasyonu! HDP’nin milletvekili adayı gözaltına alındı | Video 01:57
SON DAKİKA: İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı | Video 26.04.2023 | 11:17
Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı | Video 01:16
Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı | Video 26.04.2023 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 26.04.2023 | 10:52
Şehrin ortasında ’Pitbull’ vahşeti: Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi veriyor | Video 05:19
Şehrin ortasında 'Pitbull' vahşeti: Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi veriyor | Video 26.04.2023 | 10:30
SON DAKİKA! İstanbul’a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video 01:26
SON DAKİKA! İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video 26.04.2023 | 10:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA