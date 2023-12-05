Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheliye adli işlem uygulandı | Video
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 2 bong, 3 bin 803 paket muhtelif eşya, 1520 litre akaryakıt, 694 elektronik eşya, 140 paket gümrük kaçağı sigara, 55 kilogram nargile tütünü, 9 kilogram gümrük kaçağı çay ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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