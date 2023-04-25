Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı | Video
Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlarda 9'u kaçakçılık, 14'ü asayiş ve 1 şüpheli evrakta sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
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