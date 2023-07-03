Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı | Video
Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 33 kişiye işlem yapıldı.
Operasyonlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda gümrük kaçağına el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 2,46 gram metamfetamin, bin 100 paket sigara, 120 paket elektronik sigara tütünü, 100 adet elektronik sigara, 47 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda, 18'i kaçakçılık, 12'si asayiş, 2'si terör ve 1 şüpheli sahtecilik suçlarından olmak üzere toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.
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