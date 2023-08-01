Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı | Video
Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 18,32 gram metamfetamin, 473,42 gram eroin, 10 bin 800 paket sigara, 262 adet elektronik sigara, 4 kilogram çay, 1 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.
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