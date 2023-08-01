Video Yaşam Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı | Video
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı | Video

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı | Video

01.08.2023 | 10:36

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 18,32 gram metamfetamin, 473,42 gram eroin, 10 bin 800 paket sigara, 262 adet elektronik sigara, 4 kilogram çay, 1 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

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