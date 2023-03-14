Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı | Video
Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,15 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 22,28 gram eroin, 923 paket sigara, 50 adet puro, 35 adet elektronik emtia, 19 adet cep telefonu aksesuarı, 15 kilo çay, 2 adet muhtelif emtia ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 30'ü kaçakçılık, 9'u asayiş, 2 şüpheli ülkeden çıkış yapmak üzereyken ve 2 şüpheli terör suçundan toplam 43 şüpheli gözaltına alındı.
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