Video Yaşam Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video

10.04.2023 | 12:16

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

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Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 1,74 gram metamfetamin, 0,43 gram toz esrar, 3 bin 50 paket sigara, 10 adet elektronik sigara, 40 adet cep telefonu, 836 adet ilaç ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 27'si kaçakçılık, 16'sı asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.

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