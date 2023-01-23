Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı | Video 23.01.2023 | 12:57 Şırnak’ın 6 ilçesinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, kent merkezi ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Kolluk kuvvetleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 3,61 gram metamfetamin, 0,95 gram eroin, 14 adet extacy hap, 1 adet bong, 3 bin 140 paket sigara, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek, 220 adet emtia (elektronik sigara), 104 adet tarihi eser, 62 adet cep telefonu, 84 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.Yapılan operasyonlarda 31'i kaçakçılık, 17'si asayiş olmak üzere toplam 48 şüpheli gözaltına alındı.