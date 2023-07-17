Video Yaşam Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı | Video
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı | Video

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı | Video

17.07.2023 | 16:17

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemelere el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 7,37 gram metamfetamin, 14,03 gram eroin, 4 adet bong, 2,9 gram kubar esrar, bin 600 paket sigara, 53 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda; 35 kişi kaçakçılık, 13 kişi de asayiş, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 51 şüpheli gözaltına alındı.

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