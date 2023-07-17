Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı | Video
Şırnak'ta yapılan operasyonlarda Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 7,37 gram metamfetamin, 14,03 gram eroin, 4 adet bong, 2,9 gram kubar esrar, bin 600 paket sigara, 53 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda; 35 kişi kaçakçılık, 13 kişi de asayiş, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 51 şüpheli gözaltına alındı.
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